Pisa-Napoli 0-3: secondo posto blindato

Roma, 17 mag. (askanews) – Il Napoli batte il Pisa 3-0 in trasferta e blinda il secondo posto in campionato e con esso la qualificazione Champions. Una vittoria solida per la squadra di Antonio Conte, costruita già nel primo tempo e poi gestita nella ripresa, nonostante qualche tentativo dei padroni di casa. La partita si sblocca al 21′ con il gol di Scott McTominay: azione avviata da Lobotka, sponda di Hojlund in area e destro vincente del centrocampista scozzese che batte Semper. Il Napoli continua a spingere e trova il raddoppio al 27′: calcio d’angolo di Elmas e colpo di testa di Amir Rrahmani, con il portiere del Pisa che prova a respingere ma il pallone oltrepassa la linea. Nel primo tempo il Napoli rischia solo su un’occasione nel recupero, quando Moreo serve Stojilkovic che si presenta davanti a Meret, ma il portiere azzurro respinge salvando il risultato. Nel resto della gara la squadra di Conte controlla il ritmo e prova anche a colpire in ripartenza con Alisson Santos, tra i più attivi. La ripresa si apre senza cambi, ma con un Pisa più aggressivo: al 49′ grande parata di Meret su conclusione al volo di Moreo. Il Napoli risponde con alcune iniziative, tra cui un colpo di testa di McTominay su cross di De Bruyne appena entrato, senza però inquadrare la porta.

Conte inserisce De Bruyne e Olivera al 59′, dando maggiore qualità e solidità alla squadra nella gestione del vantaggio. Il Pisa prova a reagire con diversi cambi, ma fatica a creare reali pericoli dopo le fiammate iniziali della ripresa. Al 68′ ancora Napoli vicino al terzo gol con McTominay che di testa non trova la deviazione giusta su cross dalla destra. Nel finale cresce anche la tensione agonistica con un confronto tra Elmas e Calabresi, entrambi ammoniti al 53′. Il Pisa prova a riaprire la gara con qualche cross e mischia, ma la difesa azzurra regge senza grandi problemi fino al triplice fischio. Resta solo il tempo a Rasmus Hojlund per chiudere il match 3-0.