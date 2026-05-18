Ottimi ascolti per la finale di Amici. Vince Lorenzo

Milano, 18 mag. (askanews) – Una festa di musica e danza, sempre amatissima dal pubblico. “Amici”: la finale del talent di Maria De Filippi in diretta su Canale 5 domina la serata e segna il miglior risultato stagionale con 3.483.000 spettatori totali e il 25.9% di share individui (37.81% sul target 15-34enni), con picchi di 4.558.000 spettatori e del 39.1% di share. A sollevare la coppa d’oro sulle note di We are the Champions è Lorenzo Salvetti che conquistato la venticinquesima edizione del talent-show, sia nella categoria canto che come vincitore assoluto. Il cantante del team di Lorella Cuccarini, ha così riscattato la finale che gli era sfuggita a XFactor, dimostrando di conoscere la musica, portando anche pezzi al pianoforte e alla chitarra. Alessio, beniamino del pubblico giovane, dopo tante traversie ha trionfato nel circuito della danza, ma forse si aspettava anche di più. La danza è stata protagonista di questa edizione con tre talenti, oltre ad Alessio, hanno spiccato Emiliano che ha ricevuto il Premio della Critica e il Premio Unicità e Nicola che si è distinto per le sue qualità di ballerino classico. Premio Keep Dreaming a tutti i finalisti. Angie ha ritirato il Premio delle radio.

Presenti gli insegnanti: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Anna Pettinelli. In studio anche i quattro giudici: Elena D’Amario, Amadeus, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio. Alessandro Cattelan ha condotto il gioco delle password. Ospiti Giulia Michelini, Giulia Stabile, Giulia Pauselli, il Direttore Artistico Stéphane Jarny e Daniele Doria, ballerino vincitore della scorsa edizione del talent-show.

L’appuntamento con “Amici” è per l’autunno 2026