Papa, Mattarella: sua invocazione alla pace risuona nel mondo intero

Roma, 18 mag. (askanews) – “L’invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarLe da Pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Sua Santità Papa Leone XIV in occasione del “primo anniversario del solenne inizio del Suo pontificato”.

Il capo dello Stato ha espresso a “nome del popolo italiano e mio personale i più fervidi auguri per la lieta ricorrenza e la feconda prosecuzione del Suo altissimo Magistero”.