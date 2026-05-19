Playoff Nba, San Antonio vince Gara1 finale a ovest

Roma, 19 mag. (askanews) – Gara-1 tra Thunder e Spurs non delude affatto le attese nella prima finale della Western Conference. La vince San Antonio 122-115 dopo ben due supplementari e grazie ad un Victor Wembanyama stratosferico, che chiude con 41 punti, 24 rimbalzi e le giocate che sigillano la vittoria nel finale del secondo overtime, aiutato dal rookie Dylan Harper, che prende il posto dell’infortunato De’Aaron Fox in quintetto e segna 24 punti con anche 11 rimbalzi, 6 assist e 7 palle recuperate. A Oklahoma City non bastano invece i 31 punti in uscita dalla panchina di Alex Caruso e i 26 del rientrante Jalen Williams.

Finale Eastern Conference

(3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers

Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 20/5 ore 2.00

Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 22/5 ore 2.00

Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 24/5 ore 2.00

Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 26/5 ore 2.00

Gara 5: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 28/5 ore 2.00

Gara 6: Cleveland Cavaliers-New York Knicks* 30/5 ore 2.00

Gara 7: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 1/6 ore 2.00

Finale Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 0-1

Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122

Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 21/05 ore 2.30

Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 23/05 ore 2.30

Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 25/05 ore 2.00

Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 27/05 ore 2.30

Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder* 29/05 ore 2.30

Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00

*se necessario