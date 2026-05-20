Nissan celebra il traguardo di 25 mila clienti che hanno aderito a Nissan More

ROMA (ITALPRESS) – Nissan celebra il traguardo di 25.000 clienti che hanno aderito a Nissan More, il programma di garanzia dedicato a vetture Nissan con più di 3 anni o 100.000 km.

Lanciato a ottobre 2024, il programma ha riscosso nel tempo un successo crescente determinato dalla sua semplicità, dai numerosi vantaggi offerti e dal fatto che è gratuito per il cliente. Infatti, Nissan More può essere attivato su tutte le vetture Nissan con meno di 10 anni o 200.000 km eseguendo un tagliando di manutenzione presso la rete Nissan e poi rinnovato fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza (la condizione che si verifica per prima), continuando a eseguire i tagliandi presso la rete Nissan nel rispetto delle scadenze previste dal piano di manutenzione della vettura.

Per vetture non in regola con il programma di manutenzione, l’attivazione di Nissan More è comunque possibile a patto che il mezzo superi positivamente un protocollo di verifiche tecniche da eseguirsi presso la rete di assistenza Nissan.

Nissan More offre una copertura assicurativa di un anno (o per il chilometraggio previsto dal piano di manutenzione) sui componenti più importanti e costosi del veicolo.

-Foto ufficio stampa Nissan-

(ITALPRESS).