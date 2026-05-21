Energia, Commissione Ue risponderà prossima settimana a richieste Meloni

1 minuto per la lettura
Roma, 21 mag. (askanews) – La Commissione europea dovrebbe rispondere la prossima settimana alle richieste della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull’uso della clausola nazionale di salvaguardia del Patto di stabilità e di crescita anche per l’energia, oltre che per le spese in difesa. E’ quanto si apprende a Bruxelles. La richiesta di Meloni è al momento sotto il vaglio tecnico di diverse direzioni generali della Commissione.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA