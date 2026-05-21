Flotilla, Conte: video Ben Gvir sconcio, Governo italiano sia conseguente

Roma, 20 mag. (askanews) – “Mi stanno preannunciando che verranno imbarcati lui e il giornalista Mantovani del Fatto Quotidiano e altri italiani, immagino questa sera e arriveranno domani mattina”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto informazioni sul deputato del M5S Dario Carotenuto sequestrato in acque internazionali dalle forze israeliane insieme a centinaia di attivisti della Flotilla.

Parlando a margine della presentazione di un libro a Roma, l’ex premier è tornato a commentare il video dei maltrattamenti ai danni degli attivisti italiani in Israele: “Abbiamo visto quelle immagini, sono immagini assolutamente sconce, ledono la dignità di qualsiasi essere umano. E la cosa grave è che un ministro del governo israeliano (Itamar Ben Gvir, ndr) se ne vanti, le posti e le rivendichi”.

“Vedo – ha proseguito Conte – che adesso ci sono alcune dichiarazioni molto ferme e risolute del governo italiano. Dovevamo aspettare il nostro deputato Carotenuto perché il nostro governo finalmente prendesse in modo chiaro le distanze da un governo israeliano che è assolutamente indecente e criminale? Adesso però atteggiamenti conseguenti: stracciamo l’accordo di cooperazione militare Italia-Israele ma anche lavoriamo all’Unione Europea perché si arrivi finalmente a strappare anche l’accordo di cooperazione Unione europea-Israele. E tutto il resto: ovviamente conseguente riconoscimento dello Stato di Palestina e tutto quello che chiediamo – ha concluso – da quando è stato commesso il genocidio”.