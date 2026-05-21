Governo, Conte: Salvini sul voto? Si è rimangiato tutto

Roma, 20 mag. (askanews) – Salvini sul governo ha gettato una bomba? “Salvo rimangiarsi subito la dichiarazione dopo che ha visto effetto che hanno avuto le sue parole. Probabilmente ha ricevuto una chiamata da palazzo Chigi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di voto anticipato ventilata dal vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del volume del giornalista Antonio Polito “La Costituzione non è di sinistra”.

Alla domanda se il governo arriverà a fine legislatura, l’ex premier ha risposto: “Se continuano a litigare così, non credo, anche se cercheranno di prendere tempo, magari per trovare altri posti per piazzare i loro amichetti”.