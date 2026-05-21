Playoff Nba, OKC si riscatta in gara-2 e riporta in parità la serie con San Antonio

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta in Gara 1, gli Oklahoma City Thunder si riscattano nel secondo match contro i San Antonio Spurs nella finale di Conference a Ovest. Finisce 122-113 al Paycom Center, dove le gerarchie della regular season si sono ristabilite per una notte. Shai Gilgeous-Alexander, dopo una prestazione sottotono, torna a mostrare la sua miglior versione, segnando 30 punti (con 9 assist), mentre Alex Caruso ne aggiunge 17 in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Chet Holmgren (13 punti), oltre a Jared McCain e Cason Wallace (12 a testa), Ajay Mitchell e Isaiah Hartenstein (10 con 13 rimbalzi). “Abbiamo dato il massimo stasera. Sapendo cosa avrebbe significato una sconfitta, abbiamo messo tutta la nostra energia fin dall’inizio”, ha detto Gilgeous-Alexander. “Penso che abbiamo giocato meglio – le parole del coach dei Thunder, Mark Daigneault -. Avevo una certa sicurezza al riguardo. Non sapevo se avremmo vinto o perso la partita, ma dopo aver visto Gara 1 e conoscendo la nostra squadra ero abbastanza sicuro che stasera saremmo scesi in campo con un altro piglio”. L’unica nota stonata in casa Thunder è l’infortunio di Jalen Williams, costretto a fermarsi nel primo quarto a causa di una ricaduta al bicipite femorale dopo che una lesione lo aveva costretto a saltare sei partite di questi play-off.

La guardia 25enne è in dubbio per Gara 3, in programma nella notte tra venerdì e sabato a San Antonio. Anche gli Spurs però dovranno monitorare la situazione in infermeria. De’Aaron Fox è assente per un problema alla caviglia, mentre il suo sostituto nel quintetto titolare, Dylan Harper, si è fermato nel terzo quarto per un problema alla gamba. Coach Mitch Johnson non ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Harper dopo la partita, pur sottolineando come la mancanza di due guardie abbia messo “enorme” pressione sugli altri giocatori. A referto non sono bastati i 25 punti di Stephon Castle e i 22 di Devin Vassell, né la doppia doppia ‘ridimensionata’ (21 punti, 17 rimbalzi, sei assist e quattro stoppate) di Victor Wembanyama rispetto a quella sovraumana di Gara 1 (41 punti e 24 rimbalzi).

– foto IPA Agency –

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