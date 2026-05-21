Lamezia, il sindaco completa la Giunta, Gianturco assessore alle politiche sociali

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Lamezia, il sindaco Mario Murone completa la Giunta nominando assessore alle politiche Sociali Mimmo Gianturco, attuale consigliere comunale

LAMEZIA TERME – Giunta completata. Il nuovo assessore è Mimmo Gianturco, avrà la delega ai servizi Sociali. Il sindaco Mario Murone terrà per sé la delega ai Lavori Pubblici. Ebbene, la Giunta Murone, dopo diversi mesi ritorna al completo. Dopo la nomina dei giorni scorsi dell’assessore al Bilancio, andata alla docente universitaria Maria Nardo, l’ultima casella rimasta vuota sta per essere coperta. Il nuovo e ultimo assessore sarà Mimmo Gianturco, capogruppo consiliare di “Lamezia Domani” (costola della Lega targata Filippo Mancuso) ed ex consigliere provinciale. Il sindaco Mario Murone in giornata ufficializzerà la sua nomina. A Gianturco verrà assegnata la delega ai Servizi Sociali, mentre quella dei Lavori Pubblici, che era rimasta ancora vuota, resterà in mano al primo cittadino.

Vescio entra in Consiglio

Per effetto dell’ingresso in Giunta di Gianturco, in Consiglio Comunale dovrebbe entrare Salvatore Vescio, primo dei non eletti della sua stessa lista, nella competizione amministrativa dello scorso anno. Con quest’ultimo avvicendamento di Giunta si va, quindi, a chiudere una lunghissima fase in cui il governo cittadino è rimasto monco, dapprima con le dimissioni a gennaio scorso dell’assessore al Bilancio, Giulia Bifano, in quota Fratelli d’Italia, e poi con quella di Gabriella de Sensi (Lamezia Domani) con delega al Bilancio, dimessasi tre mesi fa. Con l’accoppiata Nardo- Gianturco si risolve anche la questione della “quota rosa” in Giunta, che negli ultimi mesi aveva bloccato il turnover, in quanto i partiti di riferimento (Fratelli d’Italia e Lega) avevano indicato al sindaco come desiderate solo opzioni maschili: Cesare Materasso per Fratelli d’Italia, Mimmo Gianturco e Salvatore Vescio per (Lamezia Domani – Lega).