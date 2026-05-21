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Ue rivede al ribasso stime di crescita Italia, Pil 2026 +0,5%, 2027 +0,6%

| 21 Maggio 2026 11:30 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 21 mag. (askanews) – La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica per l’Italia, nell’ambito di una generalizzata riduzione per i Paesi della Unione europea legata allo shock energetico per la guerra in Iran. Ora per la Penisola prevede un più 0,5% di crescita quest’anno, cui dovrebbe seguire più 0,6% del Pil nel prossimo.

I dati sono contenuti nelle previsioni economiche primaverili, mentre sei mesi, nelle stime autunnali, fa la Commissione prevedeva 0,8% di crescita sia quest’anno che il prossimo per l’Italia.

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