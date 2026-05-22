Lecco, Pd: parole consigliera Lega vs Schlein inaccettabili, Meloni prenda distanze

Milano, 22 mag. (askanews) – “Le parole di Debora Piazza, consigliera comunale della Lega in provincia di Lecco, sono inaccettabili e inqualificabili nel loro significato letterale. Non c’entra nulla la polemica politica, men che meno il confronto tra forze in competizione elettorale. Non si tratta delle parole di una qualsiasi militante della Lega, ma di una persona che ricopre anche incarichi istituzionali”. Lo affermano in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato, e Nicola Zingaretti, capo delegazione Pd al Parlamento europeo, commentando le frasi publicate sui social da Debora Piazza (“Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore”, ha scritto nei commenti alla diretta Facebook del comizio di Schlein)

“Per questo – proseguono Braga, Boccia e Zingaretti – chiediamo a Giorgia Meloni di prendere immediatamente le distanze e al vicepremier Matteo Salvini di scusarsi con la Segretaria del Partito Democratico. Scuse che dovrebbero essere rivolte anche ai feriti di Modena, che non avrebbero mai dovuto essere trascinati in un simile sproloquio. Per noi il confronto politico – concludono – si fonda sempre sulla civiltà, sul rispetto delle istituzioni e dell’avversario politico”.