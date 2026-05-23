Fed, Trump a Warsh: “Voglio che sia totalmente indipendente”

New York, 22 mag. (askanews) – “Nessuno è meglio preparato a guidare la Fed di Kevin Warsh”, che “voglio sia totalmente indipendente” e che “abbia il supporto della mia amministrazione”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, durante la cerimonia del giuramento di colui che succede da oggi a Jerome Powell alla guida della Banca centrale Usa.

Trump ha ricordato i dettagli del suo curriculum in ruoli vari: “A 35 anni e’ diventato il governatore più giovane della Federal Reserve”. Secondo lui “le sue credenziali sono impareggiabili” e ha “un rispetto profondo e reverenza nell’istituzione. Siamo cosi’ fortunati ad averlo”.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il segretario al Tesoro Scott Bessent, quello al Commercio Howard Lutnick, il capo dei consiglieri economici della Casa Bianca (a un certo punto considerato tra i papabili alla guida della Fed), l’ex segretaria di Stato durante la presidenza di George W Bush Condolizza Rice.