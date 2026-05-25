Mazza (Edison): Il TEF consolida il dialogo con un territorio

Roma, 25 mag. – Durante le giornate del TEF – Taranto Eco Forum 2026, che si è tenuto il 21 e 22 maggio a Taranto, Edison, Platinum Partner dell’edizione, è intervenuta nel confronto dedicato alla transizione energetica, all’innovazione e allo sviluppo sostenibile dei territori. A seguito della sessione, Leonardo Mazza, Puglia Green Hydrogen Valley Project Director di Edison, ha evidenziato il valore del Forum come luogo di dialogo con le istituzioni e con il territorio pugliese:”Essere al fianco del TEF – Taranto Eco Forum ci fa veramente molto piacere, perché lo consideriamo un evento fondamentale per consolidare il dialogo con le istituzioni e con il territorio di una regione chiave per l’implementazione della strategia di transizione energetica del Gruppo Edison. Al Forum stiamo raccontando le iniziative in corso in quattro macroambiti: le progettualità per la valorizzazione delle risorse portate avanti da Edison Next; i nuovi vettori energetici, come l’idrogeno verde, con un focus sulle sfide e sulle opportunità del progetto Puglia Green Hydrogen Valley; la mobilità sostenibile, ambito verso il quale il Gruppo ha un approccio di neutralità tecnologica; e le iniziative per lo sviluppo di una filiera formativa a supporto dell’indotto locale”.