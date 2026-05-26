Palmi, vittoria schiacciante per Calabria: è sindaco

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Vittoria schiacciante per Calabria: L’ex comandante dei Carabinieri è il nuovo sindaco di Palmi. Cardone staccato dalle prime battute. Il vincitore: «Giunta pronta». Esulta Mattiani.

PALMI (REGGIO CALABRIA)- È apparso chiaro quasi fin dalle prime sezioni scrutinate che la sfida per la guida del Comune avrebbe preso una direzione precisa. Lo scrutinio del pomeriggio elettorale a Palmi ha consegnato sin da subito un quadro netto: Giovanni Calabria ha progressivamente consolidato il vantaggio su Francesco Cardone, trasformando le prime indicazioni in un successo sempre più evidente con il passare delle ore. Nei seggi e nei luoghi in cui candidati e sostenitori hanno seguito l’andamento delle operazioni, il clima è cambiato rapidamente.

Alle iniziali attese e alle inevitabili cautele delle prime proiezioni si è sostituita, man mano che arrivavano i dati delle sezioni, la percezione di una tendenza ormai difficilmente reversibile. Il margine tra i due candidati si è mostrato consistente fin dalle prime battute dello spoglio e non si è più ridotto. Alla fine il verdetto delle urne ha premiato Giovanni Calabria, eletto sindaco con il 58% dei voti, superando Francesco Cardone e chiudendo la competizione con un risultato che non ha lasciato spazio a recuperi o ribaltoni dell’ultima ora.

PALMI, I FESTEGGIAMENTI SU CORSO GARIBALDI E LE PRIME PAROLE DEL NEO SINDACO CALABRIA

E quando è giunto il dato che ha conferito con certezza la vittoria, fuori dalla sede su Corso Garibaldi sono iniziati i festeggiamenti, tra cori, fuochi d’artificio e bandiere al vento. Per Calabria, ex comandante dei Carabinieri oggi in pensione, figura conosciuta e stimata in città per il suo lungo percorso professionale e per il rapporto costruito nel tempo con il territorio, arriva così un’affermazione significativa. Una vittoria maturata anche attorno a un profilo personale che molti elettori hanno riconosciuto come affidabile e vicino alla comunità. «Sono contento della fiducia che è stata espressa nei miei confronti.

Sarà un impegno notevole, perché le aspettative sono tante – ha affermato il neo sindaco appena avuta l’ufficialità del risultato – Ringrazio tutti i cittadini che si sono recati alle urne e hanno espresso il loro voto, nell’una e nell’altra direzione, segno questo di responsabilità civica. Mi impegno ad essere vicino ad ognuno. Il desiderio è di unire la città in tutte le sue componenti. La priorità sarà risolvere le emergenze, con un occhio di riguardo a chi soffre. Ho già in mente la squadra di Giunta ma vi chiedo di attendere qualche giorno prima che la renda ufficiale». La vittoria è giunta al termine di una campagna elettorale che ricorderemo senz’altro per i toni non sempre concilianti usati da una parte e dall’altra, con i sostenitori dei due candidati a sindaco a sferrare attacchi a suon di post e commenti sui social.

IL SOSTEGNO POLITICO E LE PROSPETTIVE DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE

A festeggiare nella sede elettorale del neo sindaco c’era anche il Consigliere regionale Giuseppe Mattiani, tra i primi a sostenere la candidatura dell’ex Comandante della stazione dei Carabinieri. «È un risultato importante per la città, Giovanni Calabria ha saputo raccogliere i consensi della città e rappresentare quella voglia di cambiamento che a gran voce Palmi invocava – ha dichiarato Mattiani – Da domani ci metteremo al lavoro per dare le risposte che la città merita, per non deludere chi ha riposto fiducia in Giovanni Calabria».

Archiviata la lunga giornata dello scrutinio, per Palmi adesso si apre una fase diversa. Finito il tempo dell’attesa e della campagna elettorale, da oggi inizierà il lavoro vero. Giovanni Calabria, forte di un risultato netto e di una fiducia ampia ricevuta dagli elettori, sarà chiamato a trasformare consenso e aspettative in azione amministrativa e adesso sarà il governo della città a misurare la portata della vittoria. Resta anche un altro dato, meno rumoroso del risultato elettorale ma non per questo meno significativo, che accompagna questa tornata amministrativa e apre inevitabilmente una riflessione. Hanno votato 10.800 cittadini su 17.519 aventi diritto: un’affluenza bassa, al di sotto delle attese, che finisce per rappresentare una delle chiavi di lettura della giornata.

L’ANALISI DEL DATO D’AFFLUENZA: IL NODO DELL’ASTENSIONISMO

Se da una parte le urne hanno consegnato un verdetto netto, dall’altra il numero di chi ha scelto di non recarsi ai seggi racconta una realtà che la politica locale non può ignorare. Oltre seimila cittadini sono rimasti lontani dall’appuntamento elettorale, un dato che interroga candidati e classe dirigente e che ripropone un tema ormai ricorrente: la crescente distanza di una parte dell’elettorato dalla partecipazione politica. Il dato resta e accompagna il giorno della vittoria di Giovanni Calabria con una domanda che va oltre l’esito delle urne: come riportare i cittadini al centro della vita democratica della città.