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Fdi, Schlein: messaggi antisemiti gravissimi, Meloni condanni e prenda provvedimenti

| 27 Maggio 2026 18:03 | 0 commenti

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Roma, 27 mag. (askanews) – “I messaggi di odio antisemita emersi dall’inchiesta del Domani nelle chat territoriali di Fratelli d’Italia di Trento sono gravissimi e inquietanti. Parliamo di dirigenti ed ex rappresentanti istituzionali del partito di Giorgia Meloni: per questo è necessario e urgente che lei, in prima persona, condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti.L’odio antisemita rivolto contro gli ebrei non può trovare alcuno spazio. E non può esserci neppure il minimo dubbio che posizioni come quelle emerse nelle chat possano essere tollerate o derubricate”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein

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