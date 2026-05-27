Fratoianni: un milione di firme contro accordo Ue-Israele una risposta

Milano, 27 mag. (askanews) – “Il posizionamento del nostro Paese impedisce che l’Europa prenda una decisione giusta. “Giustizia per la Palestina” è il titolo di questa iniziativa, di questa campagna. Si tratta di affermare la giustizia, l’idea che di fronte ai crimini infiniti, ai crimini di guerra, genocidio, l’annessione della Cisjordania, la violazione sistematica dei diritti internazionali, come abbiamo visto ancora una volta con la flottiglia, la comunità internazionale faccia qualcosa di concreto, che vada oltre gli azelli o vada oltre l’indignazione selettiva. Se è possibile fa ancora più arrabbiare l’indignazione selettiva, le misure selettive. Adesso sanzioneremo Ben Gvir, perché si è comportato molto male. Ben Gvir non è un’eccezione, non è un errore del sistema. E’ lo specchio, l’espressione del governo di Benjamin Netanyahu, di una linea politica precisa, che ha nella distruzione del diritto internazionale, della libertà dei palestinesi, un obiettivo politico dichiarato. Allora questo milione in più di firme raccolte in pochissimo tempo in Europa e che vogliamo continuare a far crescere è una risposta, quella che peraltro in questi mesi e in questi anni abbiamo visto straordinaria nelle piazze in tutta Europa di questo Paese contro l’ipocrisia, l’ignavia, l’immobilismo del governo”. Cosi il leader Avs Nicola Fratoianni, a margine di’Justice for Palestine’, l’iniziativa europea che ha già raccoltopi di un milione di firme in Europa.