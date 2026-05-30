Russell Crowe invia un videomessaggio a Macrì: «Porto la mia band in concerto a Tropea»

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Il cantante e attore Russell Crowe è intervenuto in un video-messaggio al comizio di ringraziamento del neo eletto sindaco di Tropea Giovanni Macrì.

TROPEA – Nino Macrì, eletto sindaco per la seconda volta, ha voluto ringraziare i concittadini

dall’alto del balcone dell’Antico sedile. E là, in piazza Ercole, in chiusura del comizio, a sorpresa è

giunto il video messaggio di auguri per la sua elezione della star internazionale Russell Crowe,

famoso soprattutto per il suo ruolo protagonista ne Il Gladiatore, il colossal diretto nel 2000 da

Ridley Scott, ma anche attore e cantante.

«Ciao Giovanni. Congratulazioni per la tua vittoria elettorale. La mia prima visita a Tropea fu nel 1992. Fammi portare la mia band, gli Indoor Garden Party a Tropea per un concerto in piazza, senza biglietto, per tutti. Abbiamo suonato al Colosseo, a Pompei, a Piazza del Campo a Siena, Varese, Piacenza, Udine, Ladispoli, La Spezia, Taranto, Noto, dappertutto. Adesso è arrivato il momento di suonare a Tropea. Chiamami».

EMOZIONANTE MESSAGGIO A TROPEA DI RUSSELL CROWE CHE HA LASCIATO TUTTI SORPRESI E SENZA PAROLE

Emozionante messaggio che ha lasciato tutti sorpresi e senza parole. Quello di Crowe è soltanto uno degli ultimi attestati di stima, amicizia, affetto e incoraggiamento che da tutti e cinque i continenti è giunto al Sindaco. «Dagli Usa al Canada alla Cina passando ovviamente dal Giappone stanno giungendo, privatamente e pubblicamente, al neo Sindaco, dallo scorso lunedì 25 maggio, giorno della sua rielezione, a conferma – ha scandito Macrì nel suo intervento – della qualità ed autenticità delle relazioni umane costruite e che ci hanno sostenuto in questi anni, nonostante tutto».