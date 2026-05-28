Governo, Meloni: non temo il logoramento, la stabilità è valore

Milano, 28 mag. (askanews) – Giorgia Meloni dice di non temere un anno di “logoramento” al governo, e rivendica i risultati in termini di “credibilità” ottenuti grazie alla durata del governo. Ospite di MattinoCinque, alla domanda del conduttore la presidente del Consiglio ha replicato ironizzando: “L’opposizione ci scommette da prima che ci insediasissimo, ci dava per spacciati dopo 6 mesi e siamo diventati uno dei governi più longevi d’Italia. Sui pronostici la sinistra non è fortissima, se guardiamo anche il voto di Venezia”. Dunque “non sono preoccupata, non ho paura”.

Ma la durata del governo “non è una questione di record, ma abbiamo visto come la stabilità e la continuità producano dei risultati in termini di credibilità, di alleanze, di investimenti che puoi attrarre, sul fatto che non devi buttare soldi per un consenso imediato. Spero che in ogni caso possa essere normalità conquistata capace di rimanere. Farò del mio meglio perchè questa nazione sia stabile anche dopo le prossime elezioni, al di là di quello che succederà”.