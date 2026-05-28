Mattarella firma i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro.

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

Vincenzo Andronaco – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero

Roberto Coin – Artigianato Orafo – Veneto

Marina Cvetic – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo

Katia Da Ros – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto

Sabato D’Amico – Industria Produzione alimentare – Campania

Lorenzo Delladio – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino Alto Adige

Matterino Dogliani – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte

Giuseppe Fontana – Industria Metalmeccanica – Lombardia

Sergio Fontana – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia

Giorgio Girondi – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto

Antonio Gozzi – Industria Siderurgica – Liguria

Gioconda Gritti – Terziario Ristorazione – Lombardia

Giangiacomo Ibba – Terziario Grande distribuzione – Sardegna

Ambrogio Invernizzi – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte

Carlo Lastrucci – Industria Elettronica – Toscana

Giorgio Marsiaj – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte

Elisabetta Moro – Industria Macchine dosatura – Veneto

Giancarlo Negro – Terziario Servizi informatici – Puglia

Micaela Pallini – Industria Distilleria – Lazio

Bruno Piraccini – Industria Ortofrutta – Emilia Romagna

Giacomo Ponti – Industria Alimentare – Piemonte

Alberto Sorbini – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia

Marco Trombetti – Terziario Informatica – Lazio

Giuseppa Vitale – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia

Patrizia Zucchi – Industria Distribuzione energia – Emilia Romagna

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).