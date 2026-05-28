Mattarella firma i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di nomina di 25 cavalieri del Lavoro, ecco chi sono
ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro. Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
- Vincenzo Andronaco – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero
- Roberto Coin – Artigianato Orafo – Veneto
- Marina Cvetic – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo
- Katia Da Ros – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto
- Sabato D’Amico – Industria Produzione alimentare – Campania
- Lorenzo Delladio – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino Alto Adige
- Matterino Dogliani – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte
- Giuseppe Fontana – Industria Metalmeccanica – Lombardia
- Sergio Fontana – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia
- Giorgio Girondi – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto
- Antonio Gozzi – Industria Siderurgica – Liguria
- Gioconda Gritti – Terziario Ristorazione – Lombardia
- Giangiacomo Ibba – Terziario Grande distribuzione – Sardegna
- Ambrogio Invernizzi – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte
- Carlo Lastrucci – Industria Elettronica – Toscana
- Giorgio Marsiaj – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte
- Elisabetta Moro – Industria Macchine dosatura – Veneto
- Giancarlo Negro – Terziario Servizi informatici – Puglia
- Micaela Pallini – Industria Distilleria – Lazio
- Bruno Piraccini – Industria Ortofrutta – Emilia Romagna
- Giacomo Ponti – Industria Alimentare – Piemonte
- Alberto Sorbini – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia
- Marco Trombetti – Terziario Informatica – Lazio
- Giuseppa Vitale – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia
- Patrizia Zucchi – Industria Distribuzione energia – Emilia Romagna
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