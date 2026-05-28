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Mattarella firma i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

| 28 Maggio 2026 11:05 | 0 commenti

Mattarella firma i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

Cavalieri del lavoro, Sergio Mattarella
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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di nomina di 25 cavalieri del Lavoro, ecco chi sono

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro. Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

  • Vincenzo Andronaco – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero
  • Roberto Coin – Artigianato Orafo – Veneto
  • Marina Cvetic – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo
  • Katia Da Ros – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto
  • Sabato D’Amico – Industria Produzione alimentare – Campania
  • Lorenzo Delladio – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino Alto Adige
  • Matterino Dogliani – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte
  • Giuseppe Fontana – Industria Metalmeccanica – Lombardia
  • Sergio Fontana – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia
  • Giorgio Girondi – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto
  • Antonio Gozzi – Industria Siderurgica – Liguria
  • Gioconda Gritti – Terziario Ristorazione – Lombardia
  • Giangiacomo Ibba – Terziario Grande distribuzione – Sardegna
  • Ambrogio Invernizzi – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte
  • Carlo Lastrucci – Industria Elettronica – Toscana
  • Giorgio Marsiaj – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte
  • Elisabetta Moro – Industria Macchine dosatura – Veneto
  • Giancarlo Negro – Terziario Servizi informatici – Puglia
  • Micaela Pallini – Industria Distilleria – Lazio
  • Bruno Piraccini – Industria Ortofrutta – Emilia Romagna
  • Giacomo Ponti – Industria Alimentare – Piemonte
  • Alberto Sorbini – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia
  • Marco Trombetti – Terziario Informatica – Lazio
  • Giuseppa Vitale – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia
  • Patrizia Zucchi – Industria Distribuzione energia – Emilia Romagna

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