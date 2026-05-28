Mattarella firma i decreti di nomina per 25 cavalieri del lavoro

1 minuto per la lettura

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di nomina di 25 cavalieri del Lavoro, ecco chi sono

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, i decreti con i quali, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro. Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: