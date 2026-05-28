Migranti, Meloni: opposizione sostiene quella di massa per fini elettorali

Roma, 28 mag. (askanews) – C’è una partita elettorale sul voto dei degli islamici in Italia? “Le ultime notizie sulle amministrative mi pare che raccontino anche un tentativo di fidelizzare un voto da parte dell’attuale opposizione, poi per carità ognuno fa le proprie scelte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Mattino5.

“Io penso da tanto tempo – ha aggiunto – che una parte di questo enorme interesse per l’immigrazione illegale di massa che alcuni partiti hanno avuto, avesse di fondo anche un interesse di carattere elettorale, cioè sostenere quelle masse per poi fidelizzarne il consenso. Non siamo tra i partiti che hanno fatto questa scelta”.