Atterrata in Cina la capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22

JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capsula di rientro della stazione spaziale Shenzhou-22, con a bordo gli astronauti della Shenzhou-21 Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang, è atterrata oggi presso il sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna.

I tre astronauti sono tutti in buone condizioni di salute, ha dichiarato la China Manned Space Agency, osservando che la missione spaziale Shenzhou-21 è stata un completo successo.

-Foto Xinhua-

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