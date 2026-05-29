BYD presenta il chip XUANJI A3 per la guida intelligente avanzata

MILANO (ITALPRESS) – BYD, principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, rafforza la propria strategia nella mobilità intelligente con la presentazione del nuovo Driving SoC XUANJI A3 a 4nm, sviluppato internamente per supportare l’evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida e della guida autonoma avanzata. L’annuncio è avvenuto durante l’Intelligence Strategy Launch Event, nel corso del quale l’azienda ha ribadito il proprio impegno su sicurezza, intelligenza artificiale e tecnologie proprietarie. Il nuovo chip rappresenta un passo strategico nella roadmap tecnologica di BYD. Grazie al processo produttivo a 4nm e a una configurazione a tre chip, XUANJI A3 è progettato per offrire elevate prestazioni di calcolo, efficienza energetica e una capacità di elaborazione superiore per scenari di guida complessi, arrivando a oltre 2.100 TOPS di potenza di calcolo per veicolo. La tecnologia si inserisce nel programma “Intelligent Driving for All”, che punta a diffondere sistemi avanzati di assistenza alla guida su una gamma sempre più ampia di modelli. Il sistema God’s Eye, già operativo in Cina, beneficia di architetture aggiornate, sensori evoluti e modelli di intelligenza artificiale che migliorano progressivamente le prestazioni grazie all’analisi dei dati reali della flotta.

A bordo, il sistema DiLink AI Intelligent Cockpit integra funzioni intelligenti per un’interazione più naturale e personalizzata con il veicolo. Con questa evoluzione BYD consolida la propria strategia verticale, dallo sviluppo delle batterie alla progettazione dei chip, fino all’integrazione software e AI, rafforzando il proprio ruolo nel settore della mobilità intelligente.

foto: ufficio stampa BYD Italia

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