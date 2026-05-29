Ciclismo, Giro d’Italia, beffa per Ciccone ai Piani di Pezzè

Roma, 29 mag. (askanews) – Amaro finale per Giulio Ciccone nella 19ª tappa del Giro d’Italia, dopo una giornata da grande protagonista sulle Dolomiti. L’azzurro della Lidl-Trek è stato tra i più brillanti in salita, conquistando quattro GPM, compreso il Passo Giau-Cima Coppi, e lanciandosi poi in un’azione solitaria in discesa verso l’arrivo ai Piani di Pezzè.

La sua fuga sembrava destinata al successo, ma nel finale è arrivata la rimonta di Sepp Kuss, che lo ha ripreso a circa due chilometri dal traguardo prima di staccarlo e andare a vincere la frazione. Ciccone ha chiuso terzo a 36 secondi, preceduto anche da Derek Gee.

Per l’italiano resta comunque una consolazione importante: grazie alla sua azione, Ciccone conquista la maglia azzurra di miglior scalatore, simbolo di una giornata di grande aggressività e continuità in salita.

In classifica generale Jonas Vingegaard mantiene la maglia rosa senza particolari difficoltà, controllando gli attacchi degli avversari diretti. Buona prova anche per Davide Piganzoli, che si avvicina nella lotta per la maglia bianca di miglior giovane.

Una tappa intensa e spettacolare, con continui colpi di scena tra Dolomiti e discesa finale, che conferma la solidità della squadra Visma | Lease a Bike e riapre la battaglia per le posizioni di podio alle spalle del leader della corsa.