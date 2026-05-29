Morandini (R1 Group): “Il cloud è un abilitatore per l’evoluzione digitale di un’azienda ma serve una governance” – video

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“Stiamo lavorando per supportare i clienti nell’applicazione di queste tecnologie, definendo processi che consentano un’adozione più rapida e immediata”, ha detto l’amministratore delegato

Il cloud “è ormai un abilitatore per l’evoluzione tecnologica di un’azienda. Ma rispetto a questa scelta ci sono alcuni aspetti che vanno tenuti in considerazione”. Lo ha detto Giulio Morandini, amministratore delegato di R1 Group, a margine della seconda edizione del Bet (On Your Expertise) Forum, l’evento dedicato all’innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale che riunisce professionisti, aziende e stakeholder del settore ICT e che quest’anno si è svolto a Napoli, a Palazzo Reale.

“Il primo è il tema della governance. Questa infrastruttura va gestita, governata, armonizzata. Quindi è richiesta una competenza importante dal punto di vista della governance”, ha aggiunto Morandini, sottolineando come il cloud non possa essere semplicemente adottato ma debba essere anche controllato e integrato nei processi aziendali. Secondo aspetto: “Questa trasformazione comporta la rivisitazione del mondo applicativo. C’è tutto il tema della riscrittura delle applicazioni in termini di micro-servizi. E, su questo, anche il gruppo si sta adoperando per mettere a disposizione dei clienti componenti importanti di competenze per gestire questo aspetto”, ha spiegato.

“L’ultimo aspetto è quello della security: queste tecnologie ed evoluzioni richiedono un’attenzione particolare sul tema della sicurezza – ha proseguito Morandini – . Ci siamo strutturati come azienda per dare supporto sia dal punto di vista della tecnologia, sia della governance, sia della modernizzazione delle applicazioni e, per ultimo, della sicurezza”. Infine, “non possiamo dimenticare il tema dei processi aziendali. Stiamo lavorando per supportare i clienti nell’applicazione di queste tecnologie, definendo processi che consentano un’adozione più rapida e immediata del cloud, senza perdere di vista il ritorno dell’investimento, che è l’aspetto fondamentale per le aziende che fanno business”, ha concluso Morandini.