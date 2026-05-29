MotoGp, Di Giannantonio guida le Pre-qualifiche al Mugello

Roma, 29 mag. (askanews) – Le Pre-qualifiche del GP d’Italia al Mugello parlano italiano e vedono in vetta Fabio Di Giannantonio, protagonista assoluto del venerdì con il miglior tempo in 1:44.808. Alle sue spalle chiude secondo Francesco Bagnaia, competitivo fin dal mattino e subito a ridosso del riferimento, mentre completa una prima fila virtuale tutta tricolore Enea Bastianini, terzo e in crescita con la sua KTM.

Il dominio italiano prosegue con il quarto posto di Franco Morbidelli, che apre una seconda fila provvisoria in un turno in cui la Ducati conferma la propria superiorità sul tracciato toscano, piazzando cinque moto nelle prime sei posizioni. Quinta posizione per Fermin Aldeguer, davanti a Marc Márquez, apparso competitivo al rientro e autore di un giro sul limite.

Tra le note di giornata anche le due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martín, rispettivamente settimo e ottavo e entrambe qualificate direttamente al Q2 dopo una sessione intensa. Chiude la top ten Ai Ogura insieme a Raúl Fernández e altri protagonisti in lotta serrata.

Fuori dalla top ten e quindi costretto al Q1 Pedro Acosta, solo 13°, insieme alle due Trackhouse di Ogura e Fernández. Giornata complicata anche per diversi piloti condizionati da cadute e interruzioni: tra questi Fabio Quartararo, coinvolto in una scivolata con bandiera rossa ma rientrato poi in pista.

La sessione ha confermato il momento di forza delle Ducati sul circuito di casa, dove dominano dal 2022, ma anche l’equilibrio crescente con Aprilia e KTM che si inseriscono stabilmente nella lotta nelle posizioni di vertice.