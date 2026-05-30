Milano, 30 mag. (askanews) – Per il terzo anno consecutivo parte da Alba la nuova stagione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket circuit. La presentazione sui campi di Piazza Risorgimento dà il via all’Opening tournament che inaugura la sesta edizione del circuito dedicato all’attività 3×3, Open e Giovanile, organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro in collaborazione con Master group sport.

La cittadina piemontese è la sede storica del gruppo Ferrero che da cinque anni, con il proprio marchio Estathé, è title sponsor della manifestazione. L’Opening tournament è il primo evento di un tour che toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle finals che dal 29 luglio al primo agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie open e giovanili (under 14, under 16 e under 18).

L’Opening tournament vede la partecipazione dei migliori ballers di Italia che si sfideranno per conquistare i primi titoli della stagione. Per il torneo maschile, inoltre, l’Opening tournament assegnerà alla squadra vincitrice un pass per la tappa di Amsterdam del Fiba 3×3 World Tour, il tour più importante del 3×3 al mondo, in programma dal 19 al 21 giugno.

Come nell’edizione passata, l’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit sarà suddiviso in due circuiti distinti: il circuito Elite, di cui fanno parte i tornei master e i t, e il circuito Classic.

Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3×3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking (regionale) e le tappe master e top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile. Nella tappa di apertura di Alba andrà infatti in scena lo Junior Opening Tournament, il torneo riservato alle categorie maschili e femminili minibasket, esordienti, U13, U14, U16 e U18 in collaborazione con Olimpo basket Alba.