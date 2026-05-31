Ciclismo, Milan vince a Roma. Trionfa Vingegaard

Roma, 31 mag. (askanews) – Jonathan Milan trionfa nell’ultima tappa a Roma con una volata spettacolare e spezza il digiuno in questo Giro. Vingegaard invece si gode la maglia rosa e diventa l’ottavo corridore a fare tripletta Giro, Tour e Vuelta. Ciccone festeggia la maglia azzurra. Si conclude così il Giro d’Italia 2026 con l’ormai tradizionale traguardo nella città eterna. La frazione, completamente pianeggiante e lunga circa 131 chilometri, parte da Ostia e si sviluppa su un circuito urbano ripetuto più volte nel centro storico, con il gruppo compatto dopo le fatiche dell’ultima settimana.

Il finale è da sprinter puro e la tappa si risolve allo sprint, con il successo di giornata assegnato a Jonathan Milan, che rompe il digiuno e regola il gruppo nel finale dopo un’azione potente negli ultimi metri. “E’ stata una vittoria abbastanza sofferta – le parole di Milan a fine tappa – abbiamo sempre cercato di dare il massimo, abbiamo sempre creduto in noi stessi anche se i risultati non erano quelli che ci aspettavamo. Devo ingraziare i miei compagni, non è stato facile essere lì e mancare la vittoria per poco, sono contento di chiudere in questo modo. Mi piacciono questi arrivi. La tappa di ieri mi ha dato una bella spinta, è stato speciale. Per me è importante a livello di testa, non è stato facile essere lì e non cogliere nulla”, ha concluso.

Per un Milan che festeggia, un Vingegaard, già leader della classifica generale dopo la tappa di Piancavallo, che completa la sua vittoria finale al Giro d’Italia 2026. Per il corridore della Visma-Lease a Bike si tratta di un trionfo costruito soprattutto nelle tappe di montagna, dove ha fatto la differenza rispetto agli avversari.

La passerella romana, come da tradizione, resta quindi una festa per il vincitore della generale e un’ultima occasione per i velocisti di chiudere la corsa con un successo di prestigio davanti al pubblico della Capitale.

“Aver vinto i tre grandi giri è qualcosa di speciale per me, è difficile trovare le parole, sono contento che ci sia la mia famiglia qui con me, loro mi hanno sempre sostenuto” le parole di Jonas Vingegaard, ai microfoni di Rai Sport, dopo la ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 km. “Rimarrò a Roma per qualche giorno insieme alla famiglia – ha dichiarato il vincitore della Corsa Rosa -, poi tornerò in Danimarca e comincerò la preparazione per il Tour de France”.