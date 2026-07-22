A Roseto Capo Spulico la presentazione del volume nato all’Unical, Affetti in saldo

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Una riflessione sul valore educativo delle relazioni con la presentazione del volume Affetti in saldo – con i percorsi di ricerca delle studentesse di Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche dell’Unical – che si terrà a Roseto Capo Spulico

Sarà presentato domani, 23 luglio, alle ore 21.30, nell’Atrio Comunale – Castrum Roseti, il volume Affetti in saldo, un’opera che affronta uno dei temi più delicati e attuali del nostro tempo: il valore degli affetti, delle relazioni umane e dell’educazione sentimentale in una società caratterizzata da profondi cambiamenti culturali e sociali.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Roseto Capo Spulico, rappresenta un’importante occasione di confronto aperta alla cittadinanza, chiamata a riflettere sul ruolo delle relazioni nella formazione della persona, nella costruzione dell’identità e nella crescita delle comunità.

LA PRESENTAZIONE E IL PERCORSO DI RICERCA

A guidare la presentazione sarà il prof. Giovanbattista Trebisacce, docente dell’Università della Calabria, e curatore della pregevole iniziativa editoriale nata tra i banchi di pedagogia dell’ateneo cosentino, da anni impegnato negli studi pedagogici e nella riflessione sui processi educativi e culturali. Nel suo ruolo di coordinatore dell’incontro, Trebisacce offrirà una lettura critica del volume, mettendone in evidenza il contributo scientifico e il valore pedagogico, favorendo il dialogo tra ricerca accademica, esperienza educativa e dibattito pubblico. Il suo intervento offrirà inoltre una chiave di interpretazione del tema degli affetti come dimensione fondamentale dello sviluppo umano, della responsabilità educativa e della costruzione di relazioni autentiche.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno le autrici del volume Federica Salineto, Erica Spadafora, Serena Spezzano e Miriam Cetera, studentesse di Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche dell’ateneo di Arcavacata, che illustreranno il percorso di ricerca e le riflessioni sviluppate nel libro, affrontando questioni che riguardano la fragilità dei legami, le trasformazioni della società contemporanea e la necessità di promuovere una nuova cultura della cura, dell’ascolto e della reciprocità.

IL DIALOGO TRA UNIVERSITA’ E TERRITORIO

L’incontro offrirà così un momento di approfondimento culturale che intreccia pedagogia, educazione e vissuto quotidiano, valorizzando il dialogo tra università, istituzioni e territorio. In un tempo in cui i rapporti umani appaiono sempre più esposti alla precarietà e alla superficialità, il volume propone una riflessione sul significato degli affetti come patrimonio educativo e sociale da custodire e rilanciare.

L’appuntamento si inserisce nel programma delle iniziative culturali estive promosse dal Comune di Roseto Capo Spulico, confermando la volontà dell’Amministrazione di offrire occasioni di crescita culturale e di partecipazione civica, attraverso il confronto con studiosi e autori impegnati nell’analisi delle grandi questioni educative del nostro tempo. L’ingresso è libero.