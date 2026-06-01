Mattarella incontra i visitatori dei giardini del Quirinale

Roma, 1 giu. (askanews) – Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sceso a salutare gli ospiti presenti ai Giardini del Quirinale per l’apertura in occasione della festa della Repubblica.Come primo appuntamento delle celebrazioni dell’80esimoanniversario, il 2 giugno, i Giardini sono stati aperti alle fasce deboli della popolazione coinvolte tramite invito (a cura delle Federazioni e dalle Associazioni a carattere nazionale del Terzo settore e da Roma Capitale).Gli ospiti hanno potuto assistere alle esibizioni della Banda Interforze, del Coro dell’Associazione Nazionale Alpini e della Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma.