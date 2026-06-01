Nasce l’Atlante del Terzo Settore, mappa dell’Italia solidale

Roma, 1 giu. (askanews) – Dopo l’apertura al pubblico della piattaforma online ad inizio mese, adesso la presentazione ufficiale. L’atlante del terzo settore è il nuovo progetto che trasforma i dati del settore del volontariato in conoscenza accessibile da organizzazioni, istituzioni e cittadini. Promotori principali Fondazione Terzjus e Italia non profit, in prima fila nella creazione della piattaforma.Le parole di Luigi Bobba, Presidente, Fondazione Terzjus ETS: “L’Atlante è uno strumento non solo per fare i turisti del Terzo Settore, ma sopratutto per trovare le ragioni e le motivazioni per impegnarsi, per diventare noi stessi volontari, per trovare le ragioni per cui operare per il bene comune. L’Atlante è uno strumento che offriamo anche alle istituzioni affinché valutino bene, attraverso i monitoraggi che noi stessi produciamo, l’efficacia delle norme, perché le norme devono essere di natura promozionale”.Il commento di Mara Moioli, Co-founder, Italia non Profit: ” L’Atlante fa connessione, prima di tutto, porta conoscenza, porta consapevolezza, in un contesto che è difficile da capire se non si ha una competenza specifica. Quindi l’obiettivo è proprio quello di avvicinare il più possibile le persone, i cittadini e anche i volontari e gli operatori a capire le caratteristiche specifiche del settore”.L’atlante del Terzo Settore prova a dare una lettura di un sistema eterogeneo, complesso ed in continua evoluzione. Promuove, inoltre, la cultura del dato, valorizza il ruolo del Terzo Settore italiano e promuove lo sviluppo dell’economia sociale. Le parole di Marco Gilli, Presidente, Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte e della Liguria:” Per noi è importante conoscere meglio il terzo settore e avere a disposizione tutti i dati che sono a disposizione nell’Atlante. Noi, come fondazione, lavoriamo con il terzo settore, che è parte integrante della nostra attività che noi svolgiamo sempre in partnership”.Interpretare i dati e trasformarli in aiuti concreti. È questo l’impegno della Fondazione Terzjus insieme a Italia non profit, per riuscire a carpire in anticipo opportunità e minacce del terzo settore.