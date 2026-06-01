Padel, martedì prende il via il main draw dell’Italy Major a Roma

Roma, 1 giu. (askanews) – Si apre martedì al Foro Italico di Roma il main draw del Bnl Italy Major Premier Padel, la quinta edizione di uno dei tornei più prestigiosi del mondo. Dopo i primi otto tornei del 2026 del Premier Padel Tour, si legge in una nota, il bilancio parla chiaro: tre coppie si sono spartite i titoli in palio e guidano anche la Fip Race verso le Finals di Barcellona.

Nel circuito maschile e femminile, il dato è evidente. Fede Chingotto e Ale Galan da una parte, Paula Josemaria e Bea Gonzalez dall’altra, guidano con cinque titoli stagionali, seguiti dai numeri uno del ranking Fip, Arturo Coello e Agustin Tapia da una parte e Delfi Brea e Gemma Triay dall’altra, a quota due successi. Un solo titolo invece per altre due grandi coppie del 2026, Juan Lebron e Leo Augsburger e Ari Sanchez con Andrea Ustero.

Una sfida appassionante sottolineata anche dal presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, in occasione della presentazione del torneo romano, quando ha evidenziato come “almeno tre coppie siano realmente in grado di vincere il titolo”. Dove quell”almeno” apre anche ad altri scenari.

Nel tabellone maschile, la rivalità tra Chingotto-Galan e Coello-Tapia continua a caratterizzare la stagione. I primi, in svantaggio nei precedenti complessivi (21-13), arrivano però a Roma dopo quattro successi consecutivi negli scontri diretti e dei titoli conquistati nelle ultime due edizioni del Major romano. Occhi puntati anche su Lebron e Augsburger, che dopo il successo a Bruxelles sono tra le coppie più attese al Foro Italico, ma è impossibile ignorare Franco Stupaczuk e Mike Yanguas, teste di serie numero tre, in crescita dopo il titolo al FIP Platinum di Tirana vinto sabato scorso.

Nel tabellone femminile continua invece il dominio di Josemaria e Gonzalez, protagoniste di cinque vittorie stagionali, in un avvio di anno diviso con Sanchez-Ustero e Brea-Triay, già vincitrici nei primi appuntamenti del circuito. Le prime otto finali dell’anno se le sono contese queste tre coppie, mentre Claudia Fernandez e Sofia Araujo si sono sempre fermate in semifinale, ma occhio alle sorprese: Lucia Sainz e Patty Llaguno, finaliste nel 2024, dimostrano che tutto può succedere.