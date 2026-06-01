X
<
>

Roland Garros, oggi Cobolli-Svajda – Diretta

| 1 Giugno 2026 12:02 | 0 commenti

Roland Garros, oggi Cobolli-Svajda – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro sfida l’americano Zachary Svajda – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu e Tien, mentre Svajda ha superato Popyrin, Walton e Cerundolo. 

 

In caso di passaggio del turno, Cobolli sfiderà il vincente di Auger Aliassime-Tabilo. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA