2 giugno, al via la parata a Roma con onori a Mattarella

Roma, 2 giu. (askanews) – Con gli onori iniziali al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’inno nazionale, si è aperta la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma, che quest’anno coincide con gli 80 anni della Repubblica. La sfilata ha per manifesto “80 anni di Repubblica, ottant’anni al servizio del Paese” e racchiude il senso più profondo della celebrazione del 2 giugno: non soltanto la ricorrenza di una data fondativa della nostra storia nazionale, ma il riconoscimento di un percorso collettivo costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno di donne e uomini al servizio dello Stato.