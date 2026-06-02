2 giugno, Donzelli: “Salis vuole abolire parata? Allergia a divise coerente con la sua storia”

(Adnkronos) – Per Ilaria Salis la parata del 2 giugno va abolita? “La sua allergia alle divise è coerente con la storia di chi si è candidato in Parlamento per scappare dalle conseguenze di azioni violente e vigliacche”. Lo dice all’Adnkronos il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, rispondendo alle dichiarazioni dell’eurodeputata di Avs, che ha proposto di cancellare la parata militare del 2 giugno “e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico”.

“Noi – puntualizza Donzelli – siamo grati alle donne e agli uomini, in divisa e non, che hanno sfilato oggi e che ogni giorno rendono l’Italia orgogliosa delle proprie azioni nel mondo. Se la Repubblica italiana esiste oggi ed esisterà domani è grazie a chi la difende ogni giorno”.

“Non abbiamo visto stamattina Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli, Boldrini a festeggiare ai Fori Imperiali. Non sappiamo se avessero impegni improcrastinabili o se la pensano come Ilaria Salis. Sappiamo però che le donne e gli uomini che hanno sfilato questa mattina continueranno a difendere la Repubblica italiana anche per la Libertà di chi non gli sarà mai grato”, chiosa il deputato di Fdi.