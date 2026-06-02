Auto, a maggio vendite +7,64%. Stellantis fa meglio del mercato

Roma, 1 giu. (askanews) – Nel mese di maggio sono state immatricolate 150.096 autovetture a fronte delle 139.445 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari a un aumento del 7,64%. Lo riferisce il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 477.820 a fronte di 466.760 passaggi registrati a maggio 2025, con un aumento del 2,37%.

Il volume globale delle vendite mensili, pari a 627.916, ha interessato per il 23,9% vetture nuove e per il 76,1% vetture usate. Si conferma anche la tendenza positiva di Stellantis in Italia. Il gruppo è cresciuto per il quinto mese consecutivo con una percentuale superiore a quella del mercato complessivo. Nella classifica delle auto più vendute, Stellantis conferma tre macchine nelle prime quattro posizioni: al primo posto Fiat Pandina, seguita da Leapmotor T03 al terzo e Jeep Avenger al quarto.

Con 43.426 registrazioni a maggio, i brand commercializzati in Italia hanno ottenuto una crescita complessiva del 9,9% rispetto all’intero mercato nazionale che è cresciuto del 7,6% e ha registrato 150.096 immatricolazioni. La quota ottenuta da Stellantis è stata del 28,9%, in crescita dello 0,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Significativo il risultato ottenuto nel canale dei privati, dove Stellantis è cresciuto nei volumi del 52%, così come la quota è cresciuta dal 20,8% del maggio 2025 al 27,3% dello scorso mese di maggio.