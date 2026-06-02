Cosenza, 4 braccianti carbonizzati in un van: non si esclude l’omicidio

Milano, 1 giu. (askanews) – Sarebbe quella dell’omicidio la pista più battuta dai poliziotti della Squadra Mobile di Cosenza che stanno indagando sul decesso di quattro braccianti pakistani, trovati carbonizzati dai vigili del fuoco intorno alle 13 di oggi all’interno di un minivan.

Il mezzo è stato divorato dalle fiamme in una stazione di servizio della IP lungo la Statale 106 Jonica, tra Amendolara e Roseto Capo Spulico, nel Cosentino. A recuperare i corpi sono stati i vigili del fuoco.

Secondo i primi accertamenti condotti dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Castrovillari, sembra che le vittime lavorassero nei campi della Sibaritide. Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo e ufficialmente le indagini proseguono a 360 gradi.