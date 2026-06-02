Italy Major a Roma, vittorie azzurre con Abbate-Montiel e Dal Pozzo

Roma, 2 giu. (askanews) – Giornata piena di emozioni al BNL Italy Major Premier Padel a Roma, tra imprese azzurre e grandi prestazioni sui campi del Foro Italico. Sul Pietrangeli – si legge in una nota – è arrivata una vittoria speciale per Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso, capaci di ribaltare un match complicato contro gli spagnoli Emilio Sanchez Chamero e Alberto Garcia Trabanco. Dopo un avvio in salita e un primo set perso 6-3, gli azzurri hanno cambiato passo nel secondo parziale, salvando momenti delicati e trovando fiducia fino al 6-4. Nel set decisivo, la coppia italiana ha completato la rimonta chiudendo 7-5, trascinata anche dal pubblico romano. Per Abbate e Montiel si tratta del primo successo insieme in un Major, ottenuto proprio a Roma. Agli ottavi li attendono ora i uno del mondo Arturo Coello e Agustin Tapia.

Soddisfazione anche per Giulia Dal Pozzo e Nuria Rodriguez, protagoniste di un esordio perfetto nel main draw femminile. La coppia italo-spagnola ha superato con autorità Sandra Bellver e Melania Merino con un 6-2 6-2 in poco più di un’ora di gioco, confermando l’ottimo momento di forma. Per Dal Pozzo si tratta di un ulteriore passo avanti in una crescita costante che l’ha portata anche alla top-50 del ranking FIP. Nel prossimo turno la sfida sarà proibitiva contro la leggenda Alejandra Salazar e la giovane Alejandra Alonso.

Giornata invece meno fortunata per gli altri azzurri: in serata Simone Iacovino e Giulio Graziotti sono stati superati in tre set da Manuel Castaño e Xisco Gil (5-7 6-2 6-4). Giorgia Marchetti, in coppia con la spagnola Marta Borrero, è stata eliminata all’esordio da Sofia Araujo e Marta Talavan con il punteggio di 6-4 6-2. Fuori anche Clarissa Aima e Caterina Baldi, superate dalle spagnole Laura Lujan e Araceli Martinez 6-2 6-4, così come Lorena Vano e Xenia Clasca, battute 6-3 6-2 da Julia Polo e Marina Lobo.