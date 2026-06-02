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Terremoto, Occhiuto “Tanta paura, ma fortunatamente nessun danno”

| 2 Giugno 2026 13:16 | 0 commenti

Terremoto, Occhiuto “Tanta paura, ma fortunatamente nessun danno”

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ROMA (ITALPRESS) “La scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata nella notte, con epicentro al largo della costa tirrenica cosentina e a circa 250 chilometri di profondità, è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini. Fin dai primi minuti successivi all’evento sismico, la macchina della Protezione Civile regionale, guidata dal direttore Domenico Costarella, si è immediatamente attivata per monitorare la situazione e coordinare tutte le verifiche necessarie sul territorio. Le nostre sale operative hanno ricevuto numerosissime chiamate da parte dei cittadini che chiedevano informazioni e assistenza. Fortunatamente, allo stato attuale, non si registrano danni a persone né a cose”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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