Nucleare, Pichetto “confida” di approvare legge delega entro l’estate

Milano, 5 giu. (askanews) – “Confido di chiudere il processo di approvazione della legge delega entro la pausa estiva”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Festival Pianeta 2030 al Teatro Parenti.”Nel contempo – ha aggiunto – partirà la definizione dei decreti legislativi e c’è un impegno da parte del governo e da parte mia, da parte del Presidente del Consiglio, a chiudere la proposta dei decreti legislativi entro fine anno”.”Il primo passo – ha ricordato Pichetto – è fatto, l’approvazione da parte della Camera, con un dibattito anche molto intenso, chiaramente un dibattito politico rilevante. Nei prossimi giorni passa al Senato. Naturalmente confido che possa approvarlo in aula quanto prima e qualora ci fossero modifiche, ritornare per la lettura successiva”.