Formula1, Hamilton davanti a tutti nelle Libere 2 a Monaco

Roma, 5 giu. (askanews) – La Ferrari conferma le ottime indicazioni emerse nella prima sessione di prove libere e chiude al vertice anche le FP2 del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. A firmare il miglior tempo tra le stradine del Principato è Lewis Hamilton, autore di un eccellente 1’13″026 che gli consente di precedere il compagno di squadra Charles Leclerc, staccato di poco più di un decimo.

La scuderia di Maranello lancia così un segnale importante alla concorrenza su un tracciato che tradizionalmente esalta le qualità del pilota e l’efficienza meccanica delle vetture. Dopo il miglior tempo ottenuto da Leclerc nelle prime libere, è Hamilton a prendersi la scena nella seconda sessione, confermando la competitività della SF-26 sul circuito cittadino più celebre del calendario.

Alle spalle delle due Ferrari si piazza Max Verstappen con la Red Bull, terzo a poco più di quattro decimi dalla vetta. L’olandese resta in corsa per le posizioni di vertice ma sembra dover inseguire il ritmo mostrato dalle Rosse nel venerdì monegasco. Quarta posizione per George Russell con la Mercedes, davanti al leader del campionato Kimi Antonelli, autore di una prova solida e costante che lo mantiene tra i protagonisti del weekend.

La sessione è stata caratterizzata anche da alcuni episodi che hanno provocato interruzioni e neutralizzazioni. Lando Norris è stato costretto a fermare la propria McLaren all’uscita del tunnel per un probabile problema elettrico, causando una Virtual Safety Car e perdendo gran parte del lavoro programmato. Nel finale, invece, una Cadillac guidata da Sergio Perez è finita contro le barriere provocando una bandiera rossa a pochi minuti dalla conclusione delle prove. Le fiamme sviluppatesi sulla vettura sono state rapidamente domate dai commissari intervenuti con gli estintori.

Tra gli altri protagonisti, da segnalare un leggero contatto con le barriere per Oscar Piastri, senza conseguenze per la sua McLaren, e il buon rendimento dell’Audi, capace di inserirsi nelle posizioni di rilievo durante alcune fasi della sessione.

Le indicazioni emerse dal venerdì lasciano intravedere una Ferrari particolarmente competitiva in vista delle qualifiche di sabato, tradizionalmente decisive a Monaco dove i sorpassi sono estremamente difficili. Hamilton e Leclerc si candidano così a un ruolo da protagonisti nella caccia alla pole position, mentre Verstappen e le Mercedes proveranno a ridurre il distacco mostrato nelle prove libere.

Sabato il programma prevede la terza e ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche, in programma alle 16, appuntamento chiave del fine settimana nel Principato.