Elezioni comunali, seggi aperti per i ballottaggi

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Elezioni comunali. Si vota fino alle 15 di oggi, lunedì 8 giugno, per i turni di ballottaggio. Boccata d’ossigeno al governo o tirata per le opposizioni verso il 2027? Affluenza in calo, il primo giorno al voto il 38,8%. In Calabria sfida aperta a San Giovanni in Fiore, Castrovillari e Mandatoriccio dove era finita in parità

Riaperti fino alle ore 15 di oggi, lunedì 8 giugno 2026, i seggi nei 42 comuni italiani che devono scegliere il sindaco con il secondo turno di ballotaggio. Gli scrutini avranno inizio a chiusura seggi senza soluzione di continuità. Già in serata si potrà capire chi tra centrodestra e centrosinistra si è aggiudicato questa tornata elettorale, che nella prima giornata di ballottaggi ha visto un’affluenza complessiva del 38,8%.

ELEZIONI COMUNALI, AFFLUENZA IN CALO

In calo anche rispetto a quella già bassa del primo giorno del primo turno, quando aveva votato invece il 46,5%. Con il primo turno il centrodestra ha tenuto Venezia e ha conquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra è tornato a governare dopo dieci anni a Pistoia ed è riuscito a portare al ballottaggio Arezzo, per due mandati amministrata dal centrodestra.

COSA POTREBBE CAMBIARE PER IL GOVERNO

L’esito delle ultime sfide potrà confermare la boccata d’ossigeno che questo voto sembra aver dato a un governo uscito piuttosto provato dal referendum sulla riforma della giustizia, oppure avvalorare l’idea, sostenuta dalle opposizioni, che l’aria nel paese è cambiata e che sia possibile costruire un’alternativa vincente in vista delle Politiche del 2027. Quello che salta subito agli occhi, a guardare i duelli in campo, è che, dopo il primo turno, gli apparentamenti ufficiali sono merce rara ma, con grande probabilità, sarà la destinazione che prenderanno i voti presi da centristi, civici e vannacciani a fare la differenza.

IL DATO IN CALABRIA ALLE ORE 23 DI DOMENICA 7 GIUGNO

Castrovillari – 37,89%, al primo turno alla stessa ora l’affluenza era al 45,88%. Mandatoriccio (comune sotto i 15mila abitanti, al voto perchè l’esito del primo turno è terminato in perfetta parità): 44,68%, al primo turno alla stessa ora l’affluenza era all’42,33%.

San Giovanni in Fiore – 41,95%, al primo turno alla stessa ora l’affluenza era all’44,64%

ELEZIONI COMUNALI, IL CASO TRANI IN PUGLIA

Anche a Trani secondo turno senza patti e con un campo largo che non superato la prova dell’unità: la corsa è tra Marco Galiano (40,7%), sostenuto dal Pd ma non dal Movimento Cinquestelle, e il candidato del centrodestra Angelo Guarriello, indietro con il 30,3%. In mezzo c’è il 21,5% conquistato dal candidato civico, Giacomo Marinaro, che lascia libertà di voto.