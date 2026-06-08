Ballottaggi Amministrative, urne chiuse: risultati in diretta

(Adnkronos) –

Scondo turno delle elezioni amministrative. oggi per 42 Comuni. I seggi per i ballottaggi hanno chiuso alle 15 ed è iniziato lo spoglio delle schede.

Al voto sei capoluoghi — Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani — insieme a un solo Comune sotto i 15mila abitanti, mentre tutti gli altri superano quella soglia. In totale, sono chiamati alle urne oltre 1,1 milioni di elettori.

Si sono chiuse le votazioni anche in Sardegna dove si è svolta la tornata delle amministrative in 149 Comuni dell’isola per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali.

Dai dati sul sito Eligendo, relativi a tutte le 1.212 sezioni, l’affluenza definitiva è del 52,07%. Al primo turno era stata del 60,48% con un calo di oltre l’8%.

Alla chiusura dei seggi alle 23, l’affluenza per i ballottaggi alle elezioni comunali è al 39,79%. Al primo turno aveva votato il 45,6%. Nella serata di ieri si è registrata un’inversione di tendenza per l’affluenza in Sardegna. Alla chiusura dei seggi il dato era in aumento. Alle 23 si era presentato nelle 526 sezioni aperte il 46,45% degli aventi diritto. Alle scorse amministrative la prima giornata di voto si era chiusa con un dato inferiore: il 44,30 per cento.