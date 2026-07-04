Milano Re-Mapped: le creature nomadi di Pirelli HangarBicocca

Milano, 4 lug. (askanews) – Pirelli HangarBicocca ha presentato nelle serate di mercoledì 1 luglio e giovedì 2 luglio 2026 Nomadic creatures, la quarta edizione di Milano Re-Mapped Summer Festival, la manifestazione dedicata alle creatività indipendenti, con il coinvolgimento di tre associazioni di Milano – Associazione Circolissimo, Armonika ed Edizioni Brigantino – e un’inedita collaborazione oltre confine con La Rada di Locarno.Giovanna Amadasi, Responsabile Programmi Pubblici ed Educativi di Pirelli HangarBicocca, ha raccontato ad askanews l’esperienza: “La filosofia del festival è la medesima da quando è iniziato nel 2022, questa è la quarta edizione in cinque anni, ed è quella di aprire un dialogo con le realtà indipendenti del territorio milanese e non solo. È un momento in cui Hangar si mette veramente in relazione con quello che c’è intorno a noi, perché per un’istituzione come la nostra è veramente importante anche imparare da chi fa cultura in maniera più indipendente senza avere il supporto importante che un’istituzione come Pirelli HangarBicocca ha da Pirelli e sperimentando in modo magari più radicale proprio perché al confine fra diversi linguaggi. La cosa importante è anche che le associazioni che noi coinvolgiamo hanno una relazione osmotica proprio col territorio, quindi sono realtà che sono molto importanti per rendere il tessuto della città un tessuto vivibile, accogliente, aperto e inclusivo”.Per due notti Pirelli HangarBicocca si è aperta alla città per lasciarsi abitare da queste identità nomadi e cangianti, restituendo alla comunità le voci di realtà che cercano nuovi modi di fare arte e cultura oltre ogni frontiera: Associazione Circolissimo, Edizioni Brigantino, Collettivo Armonika, La Rada, Andrea Cammarosano e Leonardo Persico – La Couture, The Zangles, Reona, Mercury Hall, Canale MILVA, Martina Rota, Rebecca Solari, Francesca Sproccati, Léo Collin, Réka Csiszér, Shigeru Ishihara, J. Mo’ong Santoso Pribaldi, Aquiles Navarro.La rassegna dedicata alla creatività contemporanea è realizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo e con la collaborazione progettuale dell’Istituto Svizzero che da quest’anno si unisce a Pirelli HangarBicocca in un’innovativa sinergia per sostenere e promuovere le espressioni artistiche indipendenti.