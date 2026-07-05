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Il gol dell’anno arriva dall’Islanda: la punizione del portiere (da 70 metri) fa il giro del mondo

| 5 Luglio 2026 22:01 | 0 commenti

Il gol dell’anno arriva dall’Islanda: la punizione del portiere (da 70 metri) fa il giro del mondo

AdnKronos
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(Adnkronos) – Il gol dell’anno arriva dall’Islanda. E l’autore è Aron Birkir Stefansson, portiere dell’Thor Akureyri, squadra islandese. Nel corso dell’ultima partita di campionato, l’estremo difensore è riuscito a segnare con un destro su punizione da circa 70 metri. Incredibile, ma vero. Questione di fortuna? Sicuramente sì, ma Stefansson è riuscito a beffare – in maniera clamorosa – il suo collega con un destro finito all’incrocio dei pali, tra gli applausi dei presenti. 

 

Un gol pazzesco, che ricorderà per tutta la vita. E destinato a diventare virale sui social 

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