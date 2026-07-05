X
<
>

Wimbledon, oggi Sinner-Mochizuki agli ottavi – Diretta

| 5 Luglio 2026 22:01 | 0 commenti

Wimbledon, oggi Sinner-Mochizuki agli ottavi – Diretta

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 5 luglio, il tennista azzurro sfida il giapponese Shintaro Mochizuki negli ottavi di finale dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica.  

Dove vedere il match? Sinner-Mochizuki sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

Ai quarti, il vincitore affronterà chi avra la meglio tra Struff e Hurkacz.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA