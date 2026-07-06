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Cade dal letto, morto neonato di 10 mesi a Bisceglie

| 6 Luglio 2026 12:02 | 0 commenti

Cade dal letto, morto neonato di 10 mesi a Bisceglie

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(Adnkronos) – Sarebbe caduto dal letto in casa il bimbo di 10 mesi di Bisceglie morto dopo l’arrivo in Pronto soccorso nell’ospedale cittadino ieri pomeriggio dove è stato accompagnato da un mezzo privato. E’ quanto hanno riferito i genitori ai carabinieri della provincia di Barletta Andria Trani che hanno svolto accertamenti sull’episodio. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici. Vengono escluse altre ipotesi.  

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