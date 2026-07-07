Panetta: se debiti continuano a salire scelte Banche centrali più difficili

Roma, 7 lug. (askanews) – Nell’area euro “se la situazione dei conti pubblici continuasse a deteriorarsi, cosa che non necessariamente prevedo, penso che le preoccupazioni sul peggioramento dei debiti in diverse economie chiave aumenteranno nel dibattito pubblico. A quel punto la situazione per le banche centrali diventerebbe più difficile, ci troveremmo a dover fronteggiare scelte sempre più complicate”. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta rispondendo a una domanda al termine del suo intervento alla conferenza conclusiva del Network ChaMP (Challenges for Monetary Policy Transmission in a Changing World), ospitata dall’istituzione di Via Nazionale.

“Vedremo cosa accadrà in futruo a livello politico – ha aggiunto – perché alla fine la questione del mandato delle banche centrali è una scelta dei Parlamenti”.