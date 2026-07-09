Poste Italiane, 240 mila richieste rilascio e rinnovo passaporti

Roma, 9 lug. (askanews) – Ha raggiunto le 240 mila richieste il servizio di rilascio e rinnovo passaporti di Poste Italiane, che si conferma un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. In particolare, sono 184 mila le richieste presentate nei circa 7 mila uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti coinvolti nel Progetto Polis. Un’offerta di prossimità che si estende anche ai grandi centri urbani, con 431 uffici già abilitati in città come Roma, Milano, Bologna e Napoli. Il servizio del TG Poste.